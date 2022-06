Felicia Castrillón, madre de Luis Advíncula, se mostró sorprendida al enterarse que su hijo había renunciado a la selección peruana de fútbol tras fallar el penal que hizo que el equipo que dirige Ricardo Gareca quedara fuera del Mundial de Qatar 2022.

El magazine “América Hoy” contactó a la progenitora del futbolista para conocer sus apreciaciones del partido en el que el once nacional cayó por penales frente a su similar de Australia, cotejo en el que además Advíncula tuvo un papel trascendental.

“Mi hijo se puso a llorar y me hizo llorar a mi también viendo el partido... Ya no quiero ni acordarme porque ahorita estoy muy triste… Ahora por los menos dos días que mi hijo no va a hablar. Te juro que ahorita tampoco tengo ganas de hablar”, dijo inicialmente.

En ese momento, el reportero que contactó a doña Felicia le consultó sobre la renuncia del deportista al equipo peruano, quien habría tomado esta decisión al sentirse responsable de acabar con el sueño mundialista de los peruanos.

“¿Ha renunciado? No, no, no… Yo opino que ahorita él está dolido pues, ahorita está deprimido, está con cólera porque dice que no quiere hablar con nadie... Yo le he escrito y tampoco me ha respondido”, finalizó bastante mortificada.

Mamá de Luis Advíncula tras derrota de Perú

