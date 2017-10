Lorena Álvarez tras denunciar agresión por su expareja: "Estoy viva y seguiré luchando"

Tras denunciar al economista Juan Mendoza por agresión física y psicológica, Lorena Álvarez contó detalles de lo sucedido. La periodista indicó que se defendió y sobrevivió a las agresiones de su expareja.

En el parte policial se puede leer que el 22 de setiembre, Mendoza llamó e insultó a Lorena Álvarez. Dos días después, el hombre fue al domicilio de la periodista para agredirla, jalándola del cabello y tirándola a piso. Incluso, llegó a escupirle en tres ocasiones.

“Todo lo que se dice en la denuncia sucedió, es verdad. No me da vergüenza decirlo y haber puesto la denuncia, creo que ninguna mujer se puede callar cuando es víctima de una agresión. Puse la denuncia y pasé por el médico legista. Me ratifico. Es más, el sábado la otra parte me llamó para conciliar, pero no acepté retirar la denuncia porque no podemos permitir más violencia contra la mujer”, indicó Lorena Álvarez al ser consultada por el diario el Trome sobre este hecho.

La periodista señaló que nunca creyó que algo similar le pasaría a ella, sin embargo, “tengo que sacar fuerzas y continuar con mi vida, con mi rutina para salir adelante, porque la vida sigue y la verdad está de mi lado”.

Al ser consultada sobre su hijo, quien habría estado en la otra habitación mientras la agresión sucedía, una sollozante Lorena aclaró que no dará detalles sobre el tema.

“Soy madre y me toca tener entereza por mi hijo. Estoy viva y seguiré luchando”, indicó la joven, quien se defendió ante la denuncia que también le interpuso el señor Mendoza.

“Yo no agredí a nadie, me he defendido, he sobrevivido”, aclaró Álvarez, quien destacó que está siendo respaldada por Latina, canal donde trabaja.