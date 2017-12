Leslie Stewart emocionada por su regreso con "VBQ Empezando a vivir"

La experimentada actriz de Sinargollas Producciones, Leslie Stewart, alista su retorno a las pantallas en la tercera temporada de la serie juvenil ‘Ven, baila quinceañera’: VBQ Empezando a vivir.

Gracias a su papel en esta producción de América TV acaba de recibir el premio a Mejor Actriz por la empresa de comunicaciones Convoca, hecho que toma con mucha humildad.

“Fui premiada junto a Alexandra Fuller y Flavia Laos, ha sido una votación por el público, siempre es bonito que te reconozcan y te mantiene firme en seguir con la lucha en la actuación”, indicó Leslie Stewart, que contó que al principio no fue nada fácil retomar la actuación en el Perú tras vivir varios años en Estados Unidos.

“Estuve como 8 meses parada a punto de quererme regresar y me salió esta serie que la verdad ha sido increíble, creo que ha sido uno de los trabajos que mayor satisfacción me ha dado. Me ha encantado, es uno de los trabajos que mejor me ha gustado de las 28 novelas que he hecho pues nos hicimos una familia con toda la producción. El personaje tiene algo de pesada, cómica y tonta”, remarcó y confirmó que ‘VBQ’ regresa a la pantalla este 2 de enero a las 8:30 de la noche.

Leslie Stewart contó que este 2018 está cargado de mucho trabajo para ella, pues tras culminar las grabaciones de la producción juvenil ahora se encuentra inmersa en ‘Te volveré a encontrar’, telenovela que tiene como protagonista a Alondra García Miró, y también para el rodaje de la película ‘Utopía’ de Sinargollas Producciones.

“Muchos de los actores de ‘VBQ’ están ahí y también actores nuevos que darán la sorpresa. Con esta novela serán ochos meses de grabaciones así que estaré trabajando casi hasta final de año, estoy agradecida que ProTV me vuelva a llamar y siga apostando por mi trabajo”, indicó.

“Viene la película Utopía que es una historia súper, mi personaje será totalmente diferente a lo que se me ha visto, con una personalidad diferente. También grabé la película con Julio Andrade, ‘Jugo de tamarindo’ que se estrena en tres meses, ha sido un buen año”, dijo la ojiverde.