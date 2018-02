Leslie Stewart demuestra fortaleza y confiesa que venció dos veces el cáncer

La actriz Leslie Stewart reveló que luchó contra el cáncer a la piel el noviembre pasado y que fue gracias a la prevención que pudo volver a vencer la enfermedad.

Y es que Stewart fue diagnosticada con cáncer incipiente en el cuello uterino hace 3 años, el cual superó rápidamente con una operación y determinados cuidados.

La figura de Ven Baila Quinceañera, recordó que cuando tenía 20 años se exponía al sol sin ningún tipo de cuidados. “En mi época nos tirábamos gaseosa, cerveza, jugo de zanahoria con yodo para lograr un bronceado y no teníamos ninguna protección mayor. Después de muchos años, las consecuencias se ven, pues me apareció una lesión en la piel”, señaló.

“Felizmente como me lo detectaron a tiempo, me pude someter a una operación sencilla para que me extirpen la parte afectada que estaba en mi pecho. Ahora debo seguir los cuidados necesarios cuando estoy bajo el sol”, acotó la guapa rubia a ‘Domingo al Día’.

El Dr. Raúl Velarde, Cirujano Oncólogo de la Liga Contra el Cáncer advirtió que la lesión que se le detectó a Leslie Stewart fue uno de los menos agresivos: “se llama epidermoide y en un 95% no da metástasis ni se disemina, pero queda un 5% de riesgo que puede correr a otro sitio”.

La actriz pidió a la población que se protejan de los rayos Ultravioleta usando bloqueador antes de exponerse al sol, y que es importante que se realicen los chequeos para prevenir la enfermedad; además acotó que el cáncer, si se detecta a tiempo, se puede vencer.

Leslie Stewart es parte de la campaña “Protégete de Violeta” que es impulsada por la Liga Contra el Cáncer. La institución viene realizando una campaña de despistaje de cáncer de piel, mama, ganglios, tiroides, cuello uterino o pene y testículos por una donación simbólica de 25 soles hasta el sábado 17 de febrero, que permitirá a la institución realizar despistajes gratuitos en zonas menos favorecidas.