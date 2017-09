Leslie Shaw desata pasiones con atrevida foto en bikini

Leslie Shaw siempre se ha mostrado orgullosa de su figura, prueba de ello son las candentes fotos que comparte con sus fieles seguidores, quienes caen rendidos ante su belleza.

Con su reciente publicación en Instagram, la intérprete de “Loco” despertó pasiones al mostrarse luciendo un sexy bikini dejando muy poco o nada a la imaginación de sus miles de fans.

“Espectacular… mujer eres un amor, Leslie muy bella, única”, “Tú no solo cantas; si no también encantas, besitos preciosa”, “Verte me confirma que eres la más bella de las mortales, pero tú belleza es inmortal”, fueron algunos mensajes de sus seguidores.

Leslie Shaw disfruta al máximo sus días, y sin importarle si hay sol o no, deleita a sus seguidores en redes sociales al posar con atrevido bikini. ¡Mira las imágenes en nuestra galería!