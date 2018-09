Leslie Shaw y Arturo Chumbe: mira cómo se se sumaron a la fiebre del Thalía Challenge

Leslie Shaw y Arturo Chumbe se sumaron a la fiebre de Thalía Challenge’, sin embargo lo hicieron a su propio estilo. Las figuras de televisión disfrutaron parte de su día realizando esta peculiar parodia.

Después que varios artistas peruanos se animaron a realizar sus versiones del Thalía Challenge, como Rebeca Escribens, Angie Arizaga y La Paisana Jacinta, Leslie Shaw junto a Arturo Chumbe no dudaron en sumarse a esta ola y realizaron sensuales movimientos en Instagram mientras decían “me oyen, me sienten, me escuchan”.

Leslie Shaw y Arturo Chumbe se dejaron ver sobre una cama y realizaron movimientos alocados, dejando en claro lo mucho que disfrutaban estar juntos.

Como se recuerda, Thalía se grabó en Instagram Stories diciendo las frases que hoy son tendencia en las redes sociales. Incluso, sus fans le regalaron una piñata con el vestuario que uso ese día. La bautizaron como ‘La Tiki piñata’.