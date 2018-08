Laura Bozzo se incomoda con pregunta de Milagros Leiva y pierde los papeles

Esta mañana, Laura Bozzo protagonizó una acalorada conversación telefónica con Milagros Leiva. La conductora de Televisa perdió los papeles al mostrar su rechazo hacia la película ‘Caiga quien caiga’ y no tuvo reparos en lanzar insultos contra la periodista.

Todo ocurrió cuando Milagros Leiva remarcó que la película se estrenará de todos modos, pese a las cartas notariales que enviaron tanto Bozzo como Vladimiro Montesinos al director del filme, Eduardo Guillot.

Laura Bozzo sintió que Milagros Leiva la estaba “metiendo en el mismo saco” que Montesinos y mostró su lado más colérico, durante enlace con Radio Capital.

“No voy a permitir que me pongas en el mismo saco con Vladimiro Montesinos. Ok, a mi me respetas, cara**. A mi no me vas a meter en el mismo saco”, dijo muy molesta Laura Bozzo.

“Montesinos es Montesinos, Laura Bozzo es una artista de televisión que nunca tuvo nada que ver en la política, que nunca tuvo cargo público y que nunca se benefició con nada”, aclaró la autodenominada ‘abogada de los pobres’.

Cabe mencionar que Laura Bozzo acababa de explicar que la frase “¡qué pase el desgraciado!” es de su autoría y está patentada en Indecopi, sin embargo, es empleada en la mencionada película sin su consentimiento.