Durante la emisión del programa “La Gran Estrella” este sábado 27, la productora Michelle Alexander le recordó su pasado mediático a la salsera Yahaira Plasencia y su progreso profesional en los últimos años, razón por la cual la felicitó.

La integrante del jurado afirmó que la intérprete “se la creía porque se la creía sin ser nadie todavía” y recordó un pasaje durante la grabación de una novela a la cual la popular ‘Yaha’ llegó tarde años atrás.

“Yahaira todos sabemos cómo empezó su carrera siendo mediática con el baile del totó, y Jefri y mil cosas más. Nosotros tuvimos una experiencia no muy grata hace mucho tiempo cuando Yahaira se la creía porque se la creía sin ser nadie todavía. Estaba de moda el totó y yo la invité para que cante en una escena de la novela y llegó tardísimo. Los actores no habían almorzado, llegó y dijo: ‘ya voy a salir’. Le dije: ‘no vas a salir’. Los actores y sus representantes tienen que almorzar. La representante me dijo: ‘no, entonces se va’. ‘Que se vaya’, dije. Y Yahaira se quedó. Esa no era la actitud”, reveló.

Sin embargo, Michelle Alexander destacó el progreso de la salsera en los últimos años, a tal punto que la felicitó por su labor y ser una buena profesional.

“Estos dos años han pasado y he visto cómo ha ido estudiando, preparándose. El año pasado estuvo en una escena chiquitita en la novela, puntualísima, con el director todo el tiempo y ahora el trabajo que tiene con sus protegidos es increíble, yo te felicito porque eso es ser un buen profesional”, anotó.

Gisela Valcárcel retornó a la pantalla chica el último 6 de agosto luego de estar ocho meses fuera del aire tras el término de la última edición de “El artista del año”, el cual tuvo como ganadora a Ruby Palomino.

La popular ‘Señito’ regresó con un renovado formato que busca mostrar a grandes talentos, quienes a su vez lucharán y mostrarán lo mejor de su faceta artística en busca de su ansiada internacionalización. El nuevo programa de Gisela Valcárcel se inició con 12 participantes que competirán semana a semana con el objetivo de llegar a la gran final.

Durante la competencia, cada uno de ellos tendrá como guía a destacados artistas como Micheille Soifer, Susan Ochoa, Ruby Palomino y Yahaira Plasencia. A su vez, Sergio George, Michelle Alexander, Morella Petrozzi y Adolfo Aguilar.

