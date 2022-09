Michelle Alexander, integrante del jurado de “La Gran Estrella”, le pidió disculpas este sábado a Brunella Horna por la crítica que le hizo cuando participó en “El Gran Show” hace seis años.

Durante la presentación de la conductora de “América Hoy” como refuerzo de uno de los sentenciados, la también productora señaló que “no estuvo bien” lo que dijo sobre la modelo.

“Hace 6 años tú concursaste acá, tenías 18 años y yo 60, mucho mayor que tú. Efectivamente no lo hiciste bien. Recuerdo que bailaste ‘No tiene talento, pero es buena moza’”, manifestó.

“En todo este tiempo yo me quedé pensando y no estuvo bien que yo, una persona mayor, adulta, me haya burlado de ti en esa fecha y diga: ‘la canción le cae perfecto a ella’. Así que te pido mil disculpas seis años después por eso”, agregó.

Brunella Horna agradeció el gesto. “Definitivamente fue una frase que me dolió”, manifestó. “Has crecido, estás creciendo día a día, me parece genial cómo vas aprendiendo y creo que vas a ser una gran profesional en el mundo artístico”, retrucó Alexander.

En aquella ocasión, Michelle Alexander aseguró que la presentadora de “América Hoy” había “bailado horrible y que el título de la canción era perfecto” para ella.

¿Qué pasó en la sexta gala?

Tras la masiva eliminación de cinco participantes en la quinta gala, los competidores Nicolás Strauss y Manuel Aumaitre lograron regresar al concurso para sorpresa de todos.

Ruby Palomino y Susan Ochoa se enfrentaron en un versus de canto y así lograron que los participantes obtuvieran una nueva oportunidad de levantar el trofeo, sin embargo, ambos volvieron a quedar en sentencia.

