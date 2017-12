Korina Rivadeneira reaparece en conferencia de prensa para apoyar a sus compatriotas venezolanos

La modelo venezolana Korina Rivadeneira se suma a la campaña *“Una Luz de

Esperanza”* que busca reunir en el Perú a 250 niños venezolanos con sus padres,

quienes tuvieron que dejar su país venir a trabajar y poder mantener a sus familias.

Durante una conferencia de prensa, donde se anunció el concierto El Gran Amanecer Gaitero “Una Luz de Esperanza”, Korina Rivadeneira se mostró muy comprometida con esta causa.

“Estas personas vinieron al Perú para darle un mejor futuro a sus hijos, creo que hay que ponerse en los zapatos del otro, imagínense que sus hijos no tengan un futuro en este país y tener que irse a otro país a lucharla por ellos y no poder estar con ellos, no tenerlos cerca, yo conozco casos muy cercanos y los padres no pueden traer a sus niños porque los pasajes son muy costosos y no solo es un niño, son tres hijos que tienen, yo me pongo en el lugar de ellos y se me hace súper difícil” dijo la modelo.

El Gran Amanecer Gaitero “Una Luz de Esperanza”, es un evento que se suma al

trabajo que viene realizando la ONG Unión Venezolana en el Perú que tiene como

objetivo recaudar fondos para costear los pasajes en avión de 250 niños que se

reencontrarán con sus padres este 15 y 28 de diciembre.

En esta fiesta peruano – venezolana estarán los mejores exponentes de la Gaita, Salsa y Merengue como Nelson Romero, Ricardo Portillo, Deyanira Bravo, Eroy Chacin, Oscar y Yumaira, la agrupación Venite Vos; entre otros, además la cuota nacional estará a cargo de Víctor Yaipén y la Orquesta Candela.

La cita será este 9 de diciembre en el Estadio de San Marcos desde las 6 de la tarde y las entradas están a la venta en Tu Entrada de Plaza Vea y Vivanda.