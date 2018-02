Kim Kardashian eleva la temperatura con esta sexy fotografía en Instagram

Kim Kardashian volvió a elevar la temperatura al publicar una fotografía en Instagram en la que se le aprecia luciendo una diminuta lencería, la cual dejó con la boca abierta a más de un seguidor.

La empresaria Kim Kardashian volvió a los selfies y no dudó en presumir su esbelta figura con el siguiente mensaje: “Olvidé publicar esta foto la otra noche”.

Los seguidores ni cortos ni perezosos, no dudaron en elogiar a la celebridad con diversos mensajes en su publicación. “Qué linda eres”, “Kim, luces hermosa”, “Siempre resaltando tu belleza”, son algunos comentarios que se leen.

En poco tiempo la imagen alcanzó más de 2 millones de ‘Likes’. No cabe duda que Kim Kardashian es una mujer tan polémica que cualquier fotografía que comparta con sus seguidores causa furor.

Como se sabe, hace unos días Kim Kardashian y Kanye West se convirtieron en padres por tercera vez gracias a un vientre de alquiler.

La guapa celebridad fue la encargada de anunciar esta buena nueva a través de su app personal.

Kimberly Noel Kardashian West, conocida como Kim Kardashian, es una empresaria y un personaje público estadounidense de telerrealidad en E! Keeping Up with the Kardashians.