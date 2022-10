El humorista Kike Suero se reconcilió con su pareja Vicky Torero tras comprometedoras imágenes en las que aparece besando a una misteriosa mujer en Tacna. Además, reafirmó que no le fue infiel a la madre de su último hijo.

En entrevista para el diario Trome, Kike Suero desmintió las imágenes presentadas en el programa “Magaly TV, la firme” donde se le ve muy cariñoso con una mujer que no era su pareja en Tacna.

“Ya conversé con Vicky, está más tranquila, es obvio que se molestó por las imágenes y le expliqué cómo fueron las cosas. Ella es una mujer madura y sabe que no fui infiel. Ya no estoy durmiendo en el sillón, ya todo está bien, estuvo incómoda dos días y tenía que respetar su espacio, porque si no hay respeto, no hay nada”, contó Suero.

Ahora, como parte de su proceso de reconciliación, Kike Suero anunció que realizará un viaje por Europa al lado de la madre de su último hijo. Según explicó, estarán más de dos semanas en el Viejo Continente visitando diversos países como Italia, Francia y España.

“Tenemos planeado un viaje, que lo haremos dentro muy poco... A Europa. Estaré 20 días por allá, quiero llevarla a lugares bonitos, tal como Venecia, Paris, Roma, entre otros sitios más”, precisó.

¿Demandará a Magaly Medina?

Por otro lado, Kike Suero también habló sobre una posible demanda a Magaly Medina tras la difusión de sus comprometedoras imágenes. Según dijo, ella lo calificó como “drogadicto”.

“Lo conversaré con mi abogado, porque una cosa es que la señora (Medina) suponga algo y otra que afirme cosas que no son. No lo he hecho de jovencito ni mucho menos de viejo. Ella me dijo que era drogadicto, ella no puede tildar a una persona de algo que no está segura y menos en un canal de señal abierta. Eso es grave”, aseguró.

VIDEO RECOMENDADO

Melissa Paredes rompe la pista de baile con el ritmo de velocidad

Melissa Paredes inauguró la pista de baile en la tercera gala de 'El Gran Show' interpretando "Lo que tengo yo", clásico tema del grupo 'Los 4' bajo la modalidad de ritmo de velocidad. Morella Petrozzi y Carlos Cacho se encargaron de calificar a la exconductora de televisión. (Fuente: América TV)