Khloé Kardashian se pronuncia sobre las infidelidades de Tristan Thompson

Por primera vez Khloé Kardashian habló en Twitter sobre el escándalo en el que se vio inmersa debido a las infidelidades del basquetbolista Tristan Thompson durante su embarazo.

La hermana de Kim se mantuvo al margen de la situación y prefirió guardar silencio debido a que se trataba del padre de su hija; sin embargo, luego de más de medio año del incidente, la modelo ha dado su opinión a través de esta red social al responder un mensaje.

La seguidora de Khloé Kardashian escribió una publicación en la que relataba lo difícil que debía ser para la socialité revelar cómo vivió la noticia de las infidelidades de su pareja.

“Me da mucha lástima que Khloe Kardashian tuvo que enfrentar lo que hizo Tristan durante la filmación de Keeping up with the Kardashians. Si no estoy mal el próximo episodio será una locura. Eres muy fuerte de poner un problema tan personal en el show para que millones de personas lo vean. Yo no podría hacerlo”, señaló la seguidora de Twitter.

El mensaje fue recibido por Khloé Kardashian y al ver la empatía de la usuaria decidió pronunciarse por primera vez sobre el suceso: “Tristemente así será. Yo decidí formar parte del programa y mostrar lo bueno y lo malo. Lo malo es muy difícil de revivir, pero así es la vida.”

Sadly, it will. I signed up to show the for the good and the bad, right? The bad is very hard to relive but it’s life