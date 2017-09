¿Kevin Blow confirmó embarazo de Michelle Soifer?

Desde hace unos días se viene especulando que Michelle Soifer está en la dulce espera. Sin embargo, hasta el momento la participante de Esto es Guerra no ha dado ninguna declaración sobre el tema.

Kevin Blow, amigo cercano de la modelo y con quien ha sido vinculado sentimentalmente conversó con el programa “Cuéntamelo todo” y decidió ponerle fin a todas las especulaciones.

“La gente siempre te pregunta: ‘Fulano, ¿es cierto que Michelle está embarazada? Entonces uno responde que no y es como si no respondiera nada porque la gente viene y te repregunta como esperando que le digas que sí. Ya dijimos que no y es no”, expresó tajantemente Kevin Blow.