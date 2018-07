Katy Jara pide frenar violencia a la mujer

La popular cantante de cumbia Katy Jara ¿ se pronunció contra la ola de denuncias de feminicidios y agresiones contra la mujer. Pidió a las autoridades leyes más severas porque “se está haciendo costumbre en las noticias”.

“No debemos permitir que estas agresiones se normalicen, no es normal que un hombre agreda y maltrate a su pareja. Como mujer y madre de una hija me afecta, por eso trato de crear conciencia desde mis redes sociales y mis conciertos. Me afectó mucho la muerte de Eyvi Agreda (quemada viva por su acosador) y aún así nada ha cambiado”, aseveró Katy Jara.

Por otro lado, Katy Jara habló sobre su carera musical. La cantante se alista a conquistar el norte y este 10 de julio estará por primera vez en Huancabamba (Piura) y el 25 de julio de Sanagoran (La Libertad).

“Estuve en Tingo María, Tocache y Santa Lucía donde tengo muchas fans mujeres, siempre digo que no deben depender de ningún hombre y jamás permitir ningún maltrato. Hay mujeres en provincias que son sumisas por eso son abusadas y agredidas”, apuntó la animadora de ‘Domingos de Fiesta’ de TV Perú.