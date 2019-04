Katy Jara estrena la canción Jamás te olvidaré

La popular cantante de cumbia Katy Jara acaba de lanzar en todas sus plataformas virtuales su nueva canción ‘Jamás te olvidaré’, tema de su autoría y que – según contó – se inspiró en la triste historia de amor de un fan que conoció en Argentina.

La también conductora de ‘Domingos de Fiesta’ de TV Perú se mostró feliz con este nuevo éxito musical pues el video lyric en solo seis días ya registra más de 50 mil reproducciones.

“Esta canción la escribí al terminar mi última gira en Argentina, está inspirada en aquellos amores que no podemos olvidar a pesar que ya están con otras personas, es una canción de resignación. Me inspiro la historia de un caballero que conocí en Argentina, es un katylover que se me acercó, me dijo que le gustaban todas mis canciones y que había sufrido por el amor de una mujer que lo había traicionado en dos ocasiones”, dijo Katy.

“Nunca un hombre se me había acercado a contarme su sentir, siempre son las mujeres que me dicen que los hombres le han pagado mal. Me impactó su historia y así nació la letra de la canción, es una cumbia romántica y en pocos días ya tiene más de 50 mil visitas en YouTube. Además, ya está sonando también en varias radios nacionales, además de Colombia y Argentina, donde ha tenido muy buena aceptación”, aseveró la cantante que alista gira musical a Sao Paulo, Brasil.