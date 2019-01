Katy Jara celebra éxito de su tema ‘Maldito’

La popular cantante de cumbia Katy Jara está cruzando las fronteras del Perú con gran éxito y ello se debe gracias a una de sus canciones ‘Maldito’, que ha logrado conquistar al público del sur de Argentina, Bolivia y Chile.

“Nunca pensé que este tema guste tanto fuera del país, en Jujuy (Argentina) donde estuve hace poco me lo pidieron a rabiar, la gente no dejaba de cantarlo. El éxito me ha sorprendido, se la dedico a los malditos (risas) que no supieron valorar un amor”, dijo la cumbiambera.

La también conductora de ‘Domingos de fiesta’ anunció que ya se encuentra en conversaciones para realizar una nueva gira internacional, en tanto alista un gran show por el Día del Amor y la Amistad este 14 de febrero en la discoteca Santos de Manchay junto a Dina Paucar, Los Temerarios de la Saxocumbia y el sonerito César Vega

“Este 14 de febrero va a ser un concierto donde se mezclarán varios géneros la gente va a disfrutar a lo grande. No será un show solo para los enamorados, también para los solteros como yo que quieren divertirse”, acotó la sexy artista