Katia Palma comparte fotos en bikini con contundente mensaje

La conductora de televisión Katia Palma usó su cuenta oficial de Instagram para compartir unas fotografías donde la vemos posando en traje de baño. Y acompañó la publicación con un contundente mensaje con el que dejó en claro que no le teme a las críticas.

“Pongo mis fotos porque me quiero como soy. Sonreír no cuesta nada y da más luz. 2018 con todito. Pd. No me llamen para los realitys por favor”, escribió Palma en su cuenta de Instagram, junto a sus fotografías en bikini.

Los usuarios de Instagram aplaudieron el valor que tuvo Katia Palma para mostrarse en redes sociales tal y como es.

“También subiré mis fotos así, que se mueran la envidiosas”, “Exacto y sin esconder ni aparentar”, “Definitivamente eres una trome. Así nos ayudas a mostrarnos tal y como somos …o sea unas regias”, fueron algunos comentarios de sus fans.