Karla Tarazona y Christian Domínguez se volvieron a ver las caras en televisión y así se saludaron

Christian Domínguez y Karla Tarazona se volvieron a ver las caras en el set de Espectáculos, hasta donde llegaron para hablar sobre los motivos por los que terminó su relación sentimental.

El primero en aparecer en el set del programa conducido por Jazmín Pinedo fue Christian Domínguez y dio su versión de los hechos sobre por qué terminó su relación. Tras ello, ingresó Karla Tarazona, quien no saludó al cantante y de frente empezó a dar su descargo.

“Estuve escuchando todo lo que el señor estuvo comentando y claro es fácil echar la culpa a otra persona, pero para que la otra persona se comporte de la forma que según él ha estado contando, es porque ha tenido que haber una reacción a una acción”, manifestó Karla Tarazona.

“Yo siempre dije que él reclamaba que yo no le daba amor, pero claro. (Él) no explica los motivos por el cual una persona se comporta así, no solo son temas públicos. Muy aparte del tema de Vania”, agregó la actriz cómica.

Asimismo, la exconductora de televisión señaló que si ella habla de su ex relación con Domínguez no es porque quiera. “No es un tema que yo me siente a hablar porque quiero, desde que se oficializó el final de la relación comenzaron a salir pruebas y él lo ha negado hasta el final”, remarcó Tarazona.