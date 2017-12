Lo que no se vio del encuentro entre Karla Tarazona y Christian Domínguez en “Espectáculos”

El pasado martes, Karla Tarazona y Christian Domínguez se sentaron frente a frente en el programa “Espectáculos” para tratar de aclarar los puntos sobre el tormentoso final de su relación.

El programa conducido por Jazmín Pinedo presentó un informe de lo que no se vio del encuentro entre la expareja, en las imágenes vemos que ambos personajes de la farándula vivieron momentos de tensión.

En el detrás de cámaras, tanto Karla Tarazona y Christian Domínguez se mostraron bastante nerviosos y en los cortes comerciales no intercambiaron palabras, incluso en todo momento evitaron mirarse las caras.

“Estuve escuchando todo lo que el señor estuvo comentando y claro es fácil echar la culpa a otra persona, pero para que la otra persona se comporte de la forma que según él ha estado contando, es porque ha tenido que haber una reacción a una acción”, manifestó Karla Tarazona en el encuentro que tuvo con el cantante de cumbia.

“Yo siempre dije que él reclamaba que yo no le daba amor, pero claro. (Él) no explica los motivos por el cual una persona se comporta así, no solo son temas públicos. Muy aparte del tema de Vania”, dijo en otro momento la actriz.