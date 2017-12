Karla Tarazona y Christian Domínguez: el inesperado desenlace de su enfrentamiento en televisión

El tenso enfrentamiento que protagonizaron Karla Tarazona y Christian Domínguez en el set de “Espectáculos” habría terminado de la mejor manera y ambas figuras del espectáculo se dieron las manos dejando atrás los dimes y diretes que los mantuvo en el ojo de la tormenta alrededor de un año.

Antes de que Karla Tarazona y Christian Domínguez limaran asperezas, el cantante hizo un mea culpa y terminó disculpándose con la madre de sus hijos.

“Te lo voy a repetir porque no tiene nada de malo. Si tengo que pedirte disculpas, si me equivoqué, si fue muy bueno en algunas cosas y muy malo en otras, y pésimo en otras más fue porque quise ser buen padre o buen apoyo. Cuando estaba contigo pensé que sería toda la vida. No fui el mejor de las personas o de las parejas, pero si me equivoqué, discúlpame”, dijo Christian Domínguez.

Tras escucharlo, Karla Tarazona rompió en llanto y con la voz entrecortada dijo: “Yo me pongo así porque eso era lo que yo necesitaba de él y se lo pedí muchas veces, a mí no me importa que él haga su vida porque todos tenemos derecho a rehacer nuestra vida, pero no fue la forma y tú lo sabes Christian.

Espero tus disculpas sean de corazón porque ya quiero terminar con todo esto”.

“Yo nunca fui mala, lamentablemente por las circunstancias ambos tuvimos muchos errores, pero lamentablemente en esta situación una persona salió más dañada. Si tuviera que hacer un mea culpa, quizá te podría decir que cometí muchos excesos. Si esto hubiera sucedido meses atrás, quizá la historia sería distinta. A mí no me molesta que no me amen, que no me quieran porque así es la vida lo que no se da no se da, pero nadie tenía derecho a lastimar como se lastimó”, agregó.

“Y sí molesta, indigna ver a una chica que se pare tan fresca a decir que no hizo nada y ahora ves cómo se van descubriendo las cosas”, manifestó la exconductora de televisión respecto a Isabel Acevedo, actual pareja del cantante cumbiandero.