Karla Tarazona se sometió a una cirugía en el rostro y luce irreconocible

Karla Tarazona volvió a aparecer en televisión nacional para referirse a los problemas que mantiene con su expareja Christian Domínguez, pero su rostro hinchado y distinto se robó la atención de todos.

Karla Tarazona explicó a los conductores de “Cuéntamelo todo” que la semana pasada se cayó en Pucallpa por lo que una parte de su cara se vio afectada y tuvo que entrar a cirugía, motivo por el cual luce un rostro distinto.

“La semana pasada yo tuve un accidente en Pucallpa, me resbalé en la lluvia y me fui de cara. Hace unos días tuve una pequeña cirugía en los dientes porque me golpeé la boca”, dijo la exconductora de televisión.