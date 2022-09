La conductora de “D’ Mañana” Karla Tarazona se pronunció en su programa y se defendió de las críticas luego de haber llegado a una conciliación con su aún esposo Rafael Fernández, con quien protagonizó una mediática separación en las últimas semanas.

Durante el programa de Panamericana, Karla Tarazona reveló detalles de la conciliación a la que llegó con su expareja y aclaró que Fernández no le dará dinero para los estudios escolares de sus tres hijos. Resaltó que el único acuerdo fue el de la camioneta que ahora está a su nombre.

“El gasto de mis hijos siempre han sido asumidos por mí, en el caso de los mayores, y en el caso de Valentino, el 50% con su papá. Él (Rafael) no tiene ninguna obligación con mis hijos, nosotros no hemos tenido hijos en común. Lo único que se quedó fue la camioneta que ya pasó a mi nombre. Lo demás no tiene absolutamente nada que ver en el compromiso que nosotros hayamos tenido”, precisó Tarazona.

“Parece que me hubieran conocido en la indigencia total y no es así porque yo trabajo toda mi vida. Lo único que cambió en mi vida fue mi casa grande, pero siempre he tenido mi carro, mi departamento”, agregó la conductora de TV.

Como se recuerda, en una reciente entrevista con el diario Trome, Karla Tarazona se refirió a los acuerdos que llegó con Rafael Fernández durante su conciliación y confirmó que sí cenó con el empresario tras firmar el documento de conciliación.

“Esto se acabó en paz y con respeto, que es lo que deseaba, quería todo en paz. Reitero, no existe acuerdo económico. conversamos, quedamos en paz y listo. Lo que hablé con él queda ahí y ni pienso decir más. Siempre le voy a desear lo mejor y siempre pensaré en los mejores recuerdos, quiero mi tranquilidad”, señaló Tarazona al citado medio.

En ese contexto, la conductora del programa “D’ Mañana” de Panamericana explicó que sucedió durante su cena con el empresario Rafael Fernández y aclaró algunos rumores.

“Nos fuimos a cenar solos y sí teníamos que arreglar y cerrar bien este capítulo como tiene que ser. Todo en paz, con respeto y seguiré así en esa posición. Desde un inicio, paz y tranquilidad”, reveló la presentadora.

