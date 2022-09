Leonard León parece no estar dispuesto a seguir tolerando las críticas en su contra y ser calificado como un mal padre por no ver a los hijos que tuvo con Karla Tarazona ni pasarles pensión alimenticia, tal como ella lo ha denunciado públicamente más de una vez.

Y luego de haber arremetido contra Rafael Fernández, aún esposo de la madre de sus hijos, por decir que seguiría pagando la educación de los menores, el cantante ahora disparó contra Christian Domínguez, quien se refirió a el la mañana de este viernes en “América Hoy”

El líder de la Gran Orquesta le sacó en cara a su colega que no vea a sus hijos y que ponga de justificación que no tiene dinero. “Inclusive si no te permiten estar cerca, como papá te paras en la puerta, vas al colegio y te quedas esperando, así no tengas un centavo, porque no tiene nada que ver el amor con el dinero”, comentó.

León no aguantó que Domínguez lo criticara nuevamente y por ello arremetió en su contra a través de un mensaje que compartió en sus Stories de Instagram, en el que cuestionó su calidad como artista y aseguró que no necesita hablar de él para destacar.

“Sigue con tu show, ‘vergüenza de cantante’ al referirte a mi. Jamás me ha importado hablar de ti ya que no lo necesito, un buen artista, cantante, no necesita eso y todo lo que hago en mi trabajo lo hago bien, a comparación tuya”, fue el misil que lanzó en sus redes sociales.

Leonard León arremete contra Christian Domínguez por criticarlo. (Foto: Instagram)

VIDEO RECOMENDADO

Mario Hart quedó impactado al ver la figura de Johanna San Miguel

Mario Hart queda impactado al ver figura de Johanna San Miguel