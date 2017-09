Karla Tarazona dijo esto tras cuestionarse la fidelidad de los integrantes del grupo de Christian Domínguez

Karla Tarazona indicó ante la prensa que confía en que saldrá bien librada de la denuncia por difamación que le hizo Christian Domínguez, donde el cantante le exige 40 mi soles.

La animadora señaló que tiene las pruebas necesarias para mantenerse firme ante esta demanda. “También podría ser una artimaña, si en un remoto caso él gana, ¿qué me va a decir? ¿cóbrate de los 40 mil la pensión mensual del bebé? Eso no es así”, indicó Karla Tarazona.

La expareja de Leonard León aclaró que se encuentra soltera, y que solo salió una vez con el primo de Richard Acuña, quien supuestamente tiene una relación con otra persona.

“Yo sabía que era soltero, eso me dijo él. Mi intención jamás ha sido fastidiar una relación, ofrezco disculpa porque no fue adrede”, explicó animadora, quien señaló que ha optado por no pedirle ninguna explicación al primo de Richard Acuña porque no le interesa.

“Me molesta que me vinculen con una persona que no veo, no tendría por qué pedirle explicaciones a una persona con la que no estoy. No tengo por qué pedirle explicaciones porque la verdad no me interesa, de lo contrario créeme que lo llamaría y le preguntaría”, indicó.

Finalmente se refirió al grupo de Christian Domínguez, cuya fidelidad de los integrantes ha sido cuestionada a raíz de algunos reportes.

“No creo que sea mala racha. Hay cosas que siempre van a salir a la luz, demora pero sale a la luz, a mi no me sorprende nada”, resaltó la joven, quien en otra parte de la entrevista, contó que grabó para un grupo de cumbia en “donde no solo muestro mis piernas tonificadas, sino también mi rostro (risas)”. En clara referencia a Isabel Acevedo, quien participa en un video de Christian Domínguez donde solo se le ve la parte inferior de su cuerpo.

