Karina Rivera revela insospechados detalles sobre su salida de "Karina y Timoteo"

A casi 20 años de la última emisión de “Karina y Timoteo” en América TV, Karina Rivera se entrevistó con un programa online y contó cómo se llevó a cabo su salida del espacio televisivo.

Karina Rivera reveló que debido a su embarazo, Maria Pía Copello llegó a reemplazarla supuestamente por un mes, ya que ella estaba segura que regresaría a conducir “Karina y Timoteo”.

“Me dijeron: ‘no Karina, ándate a descansar un mes y mientras buscamos un reemplazo por este tiempo, luego tú regresas y así le cuentas a los niños que estás embarazada y qué lindo en un programa infantil hablar de un niño’, entonces, me lo pintaron súper lindo y yo dije ‘wow’, ¿no?, qué bacán, pero no fue así, es más yo propuse a María Pía”, explicó Karina Rivera inicialmente a Action Media Web.

Karina Rivera continuó revelando que si bien no tiene ningún resentimiento contra la conductora, la producción del programa no le comentó que ella no regresaría como presentadora.

“A mí no me habían dicho que no iba a volver, di a luz y el siguiente sábado el programa se llamó ‘María Pía y Timoteo’”, señaló Karina Rivera.

Como se recuerda, María Pía Copello llegó al programa tras la salida de Karina Rivera por su segundo embarazo; asimismo, en el 2000, el programa cambió de nombre por “María Pía y Timoteo”, el cual duró 7 años en televisión.

Karina Rivera además agregó que vio cómo sucedió el cambio: “Vi que llegó en una nave creo, se quitó un casco y ya no vi más […] la reacción de Timoteo fue que se enamora de ella (María Pía), y yo sentí un puñal, me dolió tanto. Que yo dije: ‘ok, no van a seguir con esto’”.