Karen Schwarz entristece a fans tras despedirse del programa "En Exclusiva"

Karen Schwarz aprovechó su cuenta de Instagram para despedirse y agradecer a todos sus compañeros del programa “En exclusiva”. La presentadora de televisión manifestó que aprendió mucho y que la vida tiene muchos retos.

“Solo tengo palabras de agradecimiento porque ustedes también fueron parte de nuestra aventura. Tengo muchos comentarios lindos”, indicó Karen Schwarz en Instagram.

“(El programa) no sólo me ayudó a seguir aprendiendo en el rubro de la conducción sino que también fui socia de esta aventura junto a un grupo de personas maravillosas, las cuales me permitieron conocer más allá de la conducción”, indica la pareja de Ezio Oliva.

El texto del Karen Schwarz viene acompañado de una fotografía donde aparece junto a su pequeña hija. “Es un programa que quiero muchísimo porque lo empezamos desde cero, mi hija empezó a caminar en ese set de televisión, ella se despertaba y lo primero que me decía era canal, fue conmigo a todos los programas y tenerla ahí para mí fue lo más maravilloso”, señala.

“Nos reencontramos muy prontito. Los cambios son muy buenos y todo lo que ha pasado en mi vida es para demostrarme a mí misma que volvemos con fuerza donde todo empezó y muy bien acompañada”, sentenció Karen Schwarz.

Los fanáticos de la ex Miss Perú le hicieron sentir todo su apoyo a través de los comentarios. “Siempre serás la mejor en la conducción”, “Mucho éxitos en el nuevo camino”, “La vida está llena de retos”, “Siempre para delante”, son algunos de los comentarios de los fanáticos de Karen Schwarz.

La modelo y animadora Tilsa Lozano será el reemplazo de Karen Schwarz en el programa “En Exclusiva”. La propia ‘Tili’ lo confirmó en sus redes.

“Este 2019 empiezo con esta gran aventura. Muy pronto ‘En Exclusiva’, gracias a las personas que me dan esta linda oportunidad de reencontrarme con mis seguidores y estar todos los días un poquito más cerca a ustedes que los quiero tanto”, indicó Tilsa Lozano.