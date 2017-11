Karen Dejo y Vania Bludau protagonizan fuerte discusión en El Gran Show

Karen Dejo y Vania Bludau tuvieron un altercado durante el programa de El Gran Show. Ambas bailarinas tuvieron un reto de intercambio de parejas, al parecer esto no les gustó y tuvieron un intercambio de palabras.

“Cuando uno habla, tiene que hacerse responsable de lo que dice. En algunas veces cuando Vania Bludau dice algo, lo deja de manera muy dispersa. Lo repito, a mí no me gusta el show, yo he venido a bailar, para pelear se necesitan dos y yo no estoy para eso”, expresó Karen muy enojada.

Ante esto, Vania trató de defenderse y asegurar que ella nunca ha hablado mal de Karen Dejo y que le desea lo mejor en la competencia.

“No hagamos tanto problemas, es cierto, yo tengo más afinidad con Leslie Shaw y con Brenda Carvalho, es por eso que las he apoyado”, explicó Vania.