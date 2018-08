Karen Dejo responde fuerte y claro a Flavia Laos: "A mí nadie me parcha"

La integrante de ‘Esto es guerra’, Karen Dejo, fue una de las primeras personas que alimentó el rumor sobre las salidas entre Flavia Laos y Pablo Heredia, es por ello que Flavia le respondió negando rotundamente lo dicho.

Sin embargo, Karen Dejo asegura que no se arrepiente de haber contado este rumor durante su participación en el programa ‘En boca de todos’. Por el contrario, la modelo asegura que ella no fue la que empezó con las habladurías.

“Para nada (me fui de boca), yo dije lo que habían anunciado y fue portada en todos los diarios y en otros programas de espectáculos. Yo no afirmé nada”, dijo Karen Dejo en ‘En boca de todos’.

Además, luego que Flavia publicara un polémico mensaje en su Instagram defendiéndose de los rumores que la señalaban como la manzana de la discordia entre la ruptura de sus ex compañeros de novela, Pablo Heredia y Alessandra Fuller, Karen dejó en claro que no se siente aludida.

“A mí nadie me ‘parcha’, cuando alguien quiere hablar conmigo que diga ‘Karen Dejo‘, porque eso puede estar escrito para cualquier persona”, dijo la integrante de ‘Esto es guerra’.

“Yo no lo solté (el rumor), me sumé, sí, a la especulación. Igual, no me arrepiento, porque son especulaciones”, agregó Karen Dejo.



La modelo respondió con todo a Flavia Laos.