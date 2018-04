Kale lanza “Piden Reggaetón”

Kale, el artista peruano de música urbana más importante del país, lanza su nuevo sencillo “Piden Reggaetón”, tema que vuelve a internacionalizar a cantante nacional pues tiene la importante colaboración de Periquito de Trebol Clan y Jowell del dúo Jowell & Randy desde Puerto Rico, país cuna del reggaetón.

El tema fue producido entre Perú y Puerto Rico por DJ Joe de Trebol Clan, y es un tema con sonidos característicos del reggaetón, el dembow y los beats de “Piden Reggaetón” hacen disfrutar y querer bailar el tema de manera inmediata.

“Siento que estoy dando un paso importante juntándome con reconocidos reggaetoneros de alto nivel como jowell del duo Jowell & Randy, Trebol Clan y DJ Joe. No solo avanzo yo como artista, si no toda la industria urbana de mi país, pues nos pone en ojos y oídos de todos los seguidores del reggaeton en el mundo. “Piden Reggaeton” viene con ese toque clásico tipo underground pero con toda la calidad de la actualidad. Sé que pondrá a bailar a todo el Perú, y por qué no, a todos los que gustan este género en el mundo”, señaló Kale.

El videoclip del tema ha sido dirigido por Coco Bravo y grabado en Perú con Kale, Jowell, Periquito y Joe, y se lanzará el 13 de abril.

Sobre Kale “La Evolución”

Con 20 años de trayectoria, Kale es uno de los pioneros en incursionar en el género urbano en Perú, desde inicios de los 2000. Compositor e intérprete de hits que marcaron una época y hasta el día de hoy siguen presentes. Ha logrado reinventarse y estar al mismo nivel de éxito que otros artistas internacionales, y su música ha llegado a países como Chile, Argentina, Ecuador y Bolivia.

Luego de éxitos como Bellaqueo, La Casa Sola, Dígame Usted (Señorita) y Pegadito, lanzó el 2017 La Más Suelta, de la mano de la disquera multinacional, Sony Music, y la canción contó con un videoclip que ingresó a la programación de la cadena internacional de HTV.

Kale se ha presentado en grandes escenarios como Luna Park en Argentina, en eventos en Chile y en los más grandes, escenarios compartiendo con importantes artistas como Daddy Yankee, Wisin y Yandel, J Balvin, Maluma, Arcángel, Alexis y Fido entre muchos otros.

Además, colaboró con el remix del hit Yo No Fui, el vídeo fue estrenado con gran éxito en la cadena mexicana Ritmoson Latino dónde ocupó el #1 durante varias semanas. Igualmente, el clip fue estrenado en la cadena internacional HTV dónde es parte de la programación permanente.

La Casa sola tiene en Youtube más de 4.5 millones de visitas y en Spotify cuenta con más de 4.7 reproducciones, Señorita más de 4.4 millones en Youtube y casi 1 millón en Spotify. Son dos de los temas más populares del cantante y que lo han colocado como el artista más importante del género urbano en Perú.