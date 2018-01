Justin Bieber: Amanda Cerny, la modelo que le mostró todo

La guapa modelo Amanda Cerny, hace años fue vinculada con el canadiense Justin Bieber con el que protagonizó un video donde la “estrella de las redes sociales” le mostró todo su ‘encanto’ al cantante, quien no se inmutó para nada.

Tras la publicación del video, las Biliebers empezaron a escribirle a Cerny, quien lejos de sentirse acosada, indicó que: “Después de conocerlo, me di cuenta porqué lo aman tanto. He estado intentando interactuar con tantas como me es posible a través de Twitter”.

Así mismo, la modelo participó en un video musical con el cantante Prince Royce, donde no sólo mostró su belleza y esbelto cuerpo, sino también su talento y sensualidad para bailar bachata.

Amanda Cerny, dejó las filas de las chicas de Playboy para convertirse en una influyente de las redes sociales y continuar modelando profesionalmente, a menudo para la fotografía de glamour.

Hasta la fecha tiene más de 19 millones de seguidores en su cuenta de Instagram y más de 2 millones de suscriptores en Youtube.

Es importante indicar que, Amanda Cerny tuvo un papel recurrente en “La fiesta de la casa de Adam Devine” para Comedy Central. Anteriormente, grabó la función digital “Internet Famous” para Lakeshore Entertainment.

A continuación les mostramos una galería de la modelo e influyente de las redes sociales , Amanda Cerny, quien nos muestra su despampanante anatomía y estamos seguros que te robará más de un suspiro.

Datos clave de Amanda Cerny

*Es actriz e influyente de redes sociales más destacada en su género, nació en Pittsburgh, Pensilvania, Estados Unidos.

*Fue nominada a Influencer Favorito en Premios Tu Mundo.