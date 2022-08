La conductora de “Al estilo Juliana”, Juliana Oxenford, no se quedó callada y le respondió con todo al comediante Jorge Luna, quien recientemente la insultó en el programa de YouTube “Hablando Huevadas”.

A través de su cuenta oficial de Twitter, la periodista y presentadora de ATV compartió un breve, pero contundente mensaje para referirse al comediante.

“Triste misógino que se burla hasta de personas con capacidades especiales. ¡Sigan ladrando!”, escribió Oxenford en su tuit, generando diversos comentarios entre los usuarios de dicha red social.

Juliana Oxenford le responde a Jorge Luna tras insulto en su programa de YouTube. (Foto: Captura de Twitter)

Al parecer, Juliana Oxenford tomó conocimiento de las palabras de Jorge Luna en la reciente edición de “Hablando Huevadas”, por lo que no esperó mucho para responder ante las ofensas del humorista.

Como se recuerda, esta no es la primera vez que Juliana Oxenford muestra su rechazo antes las expresiones de Jorge Luna y Ricardo Mendoza, en especial cuando se han referido a temas de impacto.

“Para mí, hacer comedia burlándote de personas vulnerables, de personas con capacidades diferentes, eso no te hace artista, te hace una persona vulgar, carente de valores que tanta falta le hace a nuestra sociedad. A mí no me da risa, me da pena que gente como esa tenga éxito”, dijo en una pasada edición de “Al estilo Juliana”.

VIDEO RECOMENDADO

Diego Bertie en la última entrevista con Verónica Linares

Diego Bertie en la última entrevista con Verónica Linares