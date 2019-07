Juan “Chiquito” Flores y Pedro Moral dieron inicio a La Casa de Soho Color

En medio de gran expectativa, Karla Tarazona y Farik Grippa dieron inicio a la primera temporada de la secuencia: La Casa de Soho Color, un reality de convivencia que tendrá como objetivo la convivencia de siete modelos con personajes mediáticos de la farándula local:

Los primeros en inaugurar el reality, fueron nada menos que el empresario Pedro Moral y Juan “Chiquito” Flores, quienes no desaprovecharon la oportunidad para divertirse de lo lindo con sus nuevas amigas durante 24 horas.

Tanto Karla y Farik, conductores del programa “8 Corazones”, contaron que durante ese día de encierro ambos permanecerán aislados en La Casa de Soho Color, ubicada en Cieneguiila Ellos serán protagonistas de usuales problemas de convivencia y de excesos por diversión gracias a la amistad que entablaron con sus bellas anfitrionas. Todos esos enredos se verán de lunes a viernes en el programa que se emite al mediodía por Wilax Televisión

“Ha sido una experiencia espectacular, te motivas cuando llegas a la casa y vez a muchas chicas bonitas. Me porte bien. Ahorita estoy mitad y mitad, ósea el 50% de mi corazón está solo y el otro 50% está lateando aún por mi ex pareja”, fueron sus primeras declaraciones del ex arquero, quien comentó entre risas que lo que se verá en la pantalla chica será mucho de actuación

Flores contó que actualmente viene tomando terapia psicológica para poder retomar la relación con su ex pareja Nataly Jara. “Vamos a ver qué pasa en el futuro. Ella no me ha quitado la demanda, eso sigue su curso por oficio”, mencionó

Por su parte, Pedro Moral contó que durante su encierro tuvo su frustrada despedida de soltera. Incluso, llega a cumplir su sueño de casare con una novia ficticia y hasta ponerle un portaligas “Es que me casé de mentira”.

Luego precisó que no cree que vaya a tener problemas con su actual saliente, pues sabía que su ingreso a La Casa de Soho Color era parte de un show mediático.