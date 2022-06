LATAM Airlines se pronunció luego que Jossmery Toledo denunciara que la bajaron de un vuelo de la ruta Chiclayo-Lima en medio de insultos y gritos por parte de los pasajeros y en presencia de personal de la PNP, luego que sufriera un presunto maltrato por parte de uno de los tripulantes.

La aerolínea emitió un comunicado en el que detalla que la razón por la que se vieron ”forzados” a bajar del avión a la integrante de “Esto es Guerra” es porque iba “sentada en la salida de emergencia y se rehusó reiteradamente a cumplir las normas de seguridad que aplican para dicha fila”.

“Nos esforzamos constantemente en ofrecer vuelos seguros, es por ello, que constantemente comunicamos todas las normas y medidas que se deben tomar. Los pasajeros que se sientan en la salida de emergencia, como es en todos los países del mundo, tienen que cumplir ciertos requisitos (...) para evitar cualquier contingencia”, señalaron.

En ese sentido, precisaron que “una de ellas es guardar todo equipaje de mano en los compartimientos superiores de modo que la respuesta ante una posible emergencia sea rápida y no se vea afectada por elementos como chompas, bolsos, maletas, etc. permitiendo la salida de todos los pasajeros en caso sea necesario”.

Finalmente indicaron: “Lamentamos las molestias que esta situación ajena a nosotros pudo ocasionar a los demás pasajeros y reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad y los protocolos operacionales que buscan resguarda la integridad y bienestar de todos nuestros pasajeros”.

LATAM Airlines tras retirar a Jossmery Toledo

Cabe recordar que Jossmery Toledo denunció que la habían bajado de un avión de LATAM Airlines a pesar que, según manifestó, no incumplió ninguna norma, por lo que calificó el hecho como un abuso. la modelo aseguró que esto fue una humillación para ella.

“Estaba super triste, no soy de las personas que muestran sus emociones delante de todo el mundo, me desahogo así a solas y de verdad me sentía super mal (...) Ya no puede ir a mi casa, me han dado un vuelo en la mañana a las 7 de la mañana, así que voy a estar desde antes para hacer mi queja, voy a ir hasta Indecopi si es posible”, explicó.

“Me sorprende la humillación que me hicieron (…) Me quedé sorprendida, la gente insultándome, me gritaba (…) No cometí ninguna falta (...) Me voy averiguar los nombres de ese vuelo, me han bajado por esta manta, para mi es un abuso lo que han hecho (…) Viene el aeromozo todo prepotente y me dice, señoría tiene que ponerse la chompa”, manifestó.

Jossmery Toledo denuncia mal servicio de aerolínea

