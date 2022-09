Le desea lo mejor. La expolicía Jossmery Toledo felicitó a su expareja Christopher Olivares luego de que este se comprometiera en matrimonio con Naomi Degreeff, integrante de las ‘Chicas Doradas de Rústica’.

En una entrevista con el programa ‘En Boca de Todos’, la modelo se refirió al compromiso que acaba de asumir el ‘Zancudito’, y aclaró que no tiene malos recuerdos del delantero de Sporting Cristal.

“No sabía (que se va a casar), recién me entero. Si se va a casar, bien, felicidades, y que le vaya superbien. Yo no soy una persona envidiosa, no me gusta la envidia, bien por él”, declaró.

Asimismo, la influencer aprovechó para desmentir que tiene una mala relación con sus exparejas, a pesar de las incómodas circunstancias que le hicieron vivir.

“A todos mis ex también les deseo que les vaya superbien. A Deza, a todos los que me han vinculado, que les vaya superbien. La bendición”, concluyó.