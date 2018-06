Josimar le dice adiós a “El artista del año” por esta razón

El salsero Josimar se presentó una vez más a El artista del año, pero sorprendió a todos una vez más al anunciar su renuncia. El cantante aclaró su situación en el programa y explicó que debido a sus giras ha tenido que tomar la lamentable decisión de dar un paso al costado.

“Tu programa es una bendición para todos… He decidido que ya no voy a estar en el programa. Hay muchos competidores grandes que son muy completos, bailarines, cantantes y actores. Yo he aprendido mucho de ellos y siento que el lugar de ‘El artista del año’ es para ellos”, indicó el salsero. ¡Mira el video aquí!

La última presentación de Josimar. (Video: América TV)