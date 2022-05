Jorge Cuba, padre de Rodrigo Cuba, se presentó este lunes en el programa “Amor y Fuego” para responderle a Melissa Paredes luego que pusiera en tela de juicio el sufrimiento del futbolista tras el fin de su matrimonio.

La actriz cuestionó que Magaly Medina haya asegurado que el sufrimiento del ‘Gato’ Cuba era notorio, pese a que fue ‘ampayado’ divirtiéndose con amigas e incluso besando a una mujer poco después de su separación.

Al respecto, Cuba aseguró que, a diferencia de Melissa Paredes, su hijo no era actor para llorar ante cámaras, y, por el contrario, le es difícil expresar sus emociones públicamente.

“Yo quiero decirle a ella que Rodrigo no es actor para llorar en todas las cámaras, no sabe llorar, no es como otras personas que salen y lloran, y creen que están llorando, pero no están llorando”, acotó en clara alusión a Melissa Paredes.

En otro momento, el popular ‘Don Gato’ aseguró que, además de la trabajadora del hogar, él y varios integrantes de su familia han sido testigos del sufrimiento del futbolista tras el ‘ampay’ de Melissa Paredes con Anthony Aranda.

“La empleada que trabajaba con ellos dijo públicamente: ‘yo lo he visto sufrir y llorar al señor Rodrigo’. Aparte de eso, Rodrigo ha llorado en mi pecho, su madre lo ha visto llorar, su hermano lo ha visto llorar, entonces ¿qué le pasa a esa señora?”, cuestionó.

