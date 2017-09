Jonathan Maicelo ya no será parte de El Gran Show por este motivo

¡Ya no va más! El boxeador Jonathan Maicelo ya no será parte del reality de baile de Gisela Valcárcel, El Gran Show, tras sufrir accidente de tránsito que no le permite ensayar.

Así es, el deportista peruano no se hizo presente en El Gran Show y fue reemplazado por el César Távara, el popular primo del futbolista Jefferson Farfán.

La conductora Gisela Valcárcel leyó el comunicado que envió Jonathan Maicelo a la producción del programa y justificó su falta como válida porque se trata de un deportista que debe dar prioridad a su carrera.