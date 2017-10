¿Qué opina Johanna San Miguel del enfrentamiento de Rosángela Espinoza y Yahaira Plasencia?

Johanna San Miguel conversó con la prensa nacional como parte promocional de su nueva obra “Hasta las patas” y cuando fue consultada por el reciente enfrentamiento de Rosángela Espinoza y Yahaira Plasencia en Esto es Guerra, la actriz dijo no estar enterada de lo sucedido.

“Hace dos años estoy fuera como ustedes saben y no sé lo que pasa. Estoy concentrada en todo lo que vengo haciendo desde hace dos años como ‘Toc Toc’, ‘Mamma Mía! y ahora en ‘Hasta las patas’”, expresó la exconductora de Esto es Guerra.

“He hecho una telenovela y ahora una película, estoy super concentrada en mi trabajo como actriz y no sé qué pasa o lo que no pasa”, agregó la actriz de 49 años.

Sobre ‘Hasta las patas’

Hasta las patas, (The play that goes wrong), escrita por Henry Lewis, Jonathan Sayer y Henry Shields, es una delirante comedia que viene siendo un gran éxito en Londres y en el mundo. Como su nombre lo dice, se trata de una obra en la que todo sale mal y cuenta la historia de un grupo de actores amateur que decide poner en escena una obra de misterio sobre un asesinato situada en los años 20.

Todo lo que puede salir mal, saldrá peor. Los actores, malos de por sí, lucharán en escena para sacar la obra adelante ante el sufrimiento y risas de los espectadores.

En nuestro país, este hilarante tormento está bajo la impecable dirección de Juan Carlos Fisher y es protagonizada por los actores Johanna San Miguel, Gonzalo Torres, Rómulo Assereto, Andrés Wiese, Christian Ysla, César Ritter, Gabriela Velásquez y Carlos Palma.

Las entradas ya están disponibles en Teleticket de Wong y Metro y a través del call center de Los Productores 505-0550.

Johanna San Miguel y sus proyectos en teatro, televisión y cine. (Video: Sandi Narciso / Peru.com)