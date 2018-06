Jesús Alzamora se salva de ser agredido en Rusia gracias al auxilio del presidente de Panamá

Jesús Alzamora también viajó al Viejo Continente para seguir las incidencias del Mundial Rusia 2018 y, sobre todo, lo que será la participación peruana luego de 36 años de ausencia. Sin embargo, el conductor pasó un mal momento con unos rusos que originó un atípico encuentro con el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela.

A través de su cuenta de Instagram, Jesús Alzamora contó que estuvo cerca de ser agredido por guardaespaldas rusos, que lo confundieron con un revoltoso, siendo auxiliado por el jefe de Estado.

“Estás caminando tranquilo pero medio perdido por la Javier Prado de Moscú, buscando el taxi de la app que pedí (y que nunca encontré) y en eso un ruso con cara de asado te empieza a empujar la mochila suave pero con determinación (El que está a la derecha de la foto)”, inició con su relato Jesús Alzamora.

“Volteo y aparece otro que me empuja el hombro y me indica que me aleje y luego aparecen unos 5 rusos en terno señalándome nuevamente para que me aleje”, continuó Jesús.

A continuación, relató cómo a través de esta terrible experiencia se dio su inusual encuentro con el presidente de Panamá.

“Luego me habla un señor latino en terno y me dice: : – “Disculpa, son un poco rudos, de donde eres?” -De Perú, le dije y tú. -‘De Panamá, soy el presidente’”, añadió el presentador de Latina.