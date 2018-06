Jessica Tapia defiende con este mensaje a Jazmín Pinedo por su cobertura en el Mundial

Desde que Jazmín Pinedo empezó su cobertura en Rusia para el Mundial 2018, diversos cibernautas criticaron la participación de la popular Chinita. Tras esta situación, la periodista Jessica Tapia se pronunció a través de su cuenta de Instagram y no dudó en defender a la presentadora de televisión.

“Jazmín Pinedo sólo es un ejemplo más de lo generosa que es la audiencia en “abrazar” a determinadas personas. Ella está haciendo un trabajo. Si nos parece bueno, malo o regular, eso es otra cosa y subjetivo. Yo aplaudo el esfuerzo de JP xq quienes SÍ hemos viajado dando cobertura a transmisiones internacionales sabemos que es un chambón”, fue el mensaje que compartió Jessica Tapia en defensa de Jazmín Pinedo.

Sin embargo, tiempo después, la periodista eliminó su publicación y luego compartió el siguiente mensaje: “Mi Instagram es para cositas familiares así que todo tema externo siempre será borrado al poco tiempo”.

A la vez, Jessica Tapia aclaró que no desea ganar los fans de Jazmín Pinedo, simplemente quiso que paren con las críticas. “No conozco a Pinedo y por ello no la etiquete. No busco que me sigan sus simpatizantes o detractores”, señaló.

Cabe señalar que no es la única muestra de respaldo que recibió Jazmín, también Beto Ortiz, quien indicó que algunos están “envidiosos de que ella esté en Rusia”.

“Ayer me burlé de la mediocre cobertura del mundial y veo a un montón de gente etiquetando a la bella @jazminpinedo a quien yo adoro. Obvio que la mitad de la gente que la ataca, la envidia porque está en Rusia y ellos no”, fue el mensaje que publicó Beto Ortiz en su cuenta de Twitter.