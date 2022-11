La empresaria de la belleza, Jessica Newton, aseguró que le gustaría que la modelo y actriz, Alondra García Miró, participe en el certamen de belleza Miss Perú debido a que le parece una mujer guapísima.

La suegra del popular cantante Deyvis Orosco llenó de halagos a la bella modelo y no dudó en mostrar su emoción por su posible ingreso al evento de belleza.

“Me encanta, me parece una mujer guapísima. Creo que tiene un rostro bellísimo, es una mujer que a lo largo del tiempo se reinventa constantemente y sí es una de las mujeres que me gustaría tener en el concurso”, señaló Jessica Newton, más que feliz en ‘América espectáculos’.

También le consultaron si Flavia Laos podría ser la próxima Miss Perú y la empresaria de la belleza señaló que le parece “guapa”, pero que no la conoce personalmente. Sin embargo, sobre Luciana Fuster expresó estar feliz si ingresa al concurso.

“Siempre conversamos con Luciana, me parece guapísima y me encantaría sí verla sobre el escenario. Hemos conversado varias veces, incluso Luciana se acercó a mí en el último, Miss Perú y me dijo ‘yo soy la próxima’, así que vamos a ver si tiene el valor de tentar la corona”, sostuvo.

