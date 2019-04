“El valor de la verdad”: Jessica Newton reveló que no le quitó la corona de Miss Perú a Melissa Paredes

La directora de la organización Miss Perú, Jessica Newton, confesó en El valor de la verdad que no conoce a Melissa Paredes personalmente y que no fue ella quien le retiró su corona del Miss Perú Mundo, que ganó en el año 2012.

“No la conozco. La he visto por la televisión, sé quién es por la televisión… Ella sale ganadora (en el año 2012), pero luego salen fotos de ella con traje de presidiaria, orejitas de conejo y no puede ser así, una candidata no puede salir así… Yo di mi opinión diciendo que esa chica no puede ir al Miss Universo”, señaló Jessica Newton.

“Lo que sí tengo que reconocer es que pese a todas las barbaridades que ha dicho de mí esa chica, ella tuvo el valor de retirarse la corona y eso se lo reconozco. No cualquiera se retira la corona delante de un país. Yo no soy clasista, ni racista ni homofóbica. Ella trató de quitarle peso a mi opinión atacándome que yo era elitista, solo soy objetiva”, agregó.

Recordemos que Melissa Paredes renunció a la corona del certamen Miss Perú luego que se filtraran algunas fotografías que había realizado en lencería.

La directora de la organización Miss Perú, Jessica Newton, estuvo acompañada del conductor Andrés Hurtado, quien también intervino durante las preguntas que respondió la empresaria.

Recordemos que días antes del programa se compartieron adelantos que mostraban algunas de las preguntas que Jessica Newton respondió en el temido sillón rojo de “El valor de la verdad”.

De esta manera, Jessica Newton es la novena participante de la nueva temporada de “El valor de la verdad”. Faruk Guillén, Pedro Moral, Sergio ‘Checho’ Ibarra, Diego Chávarri, ‘Poly’ Ávila, Nicola Porcella, Angie Jibaja y la ‘Chama’ Alexandra Méndez, ya pasaron por el polígrafo.