Jessica Newton confirma que Valeria Piazza está hospitalizada por delicado estado de salud

¡Para no creerlo! La ex Miss Perú Valeria Piazza no está pasando por un buen momento. Así lo confirmó Jessica Newton, quien a través de su cuenta oficial de Instagram anunció que la modelo está muy delicada de salud.

“Me toca confirmar que Valeria Piazza se encuentra internada hace varios días por su muy delicada salud y rodeada del amor de su familia. Pese a lo complicado de su estado, ella no ha perdido su hermosa sonrisa y su alegría”, se lee en la publicación de Jessica Newton.

A la vez, con mucha pena, la organizadora de certámenes de belleza indicó que las visitas al centro médico donde está hospitalizada la modelo han sido restringidas y no pierde la esperanza de su pronta recuperación.

“Las visitas han sido restringidas a solicitud de los médicos pero estoy segura que mi reina superará esta crisis. Ayer, viéndola dormir abrazada de su osito me parecía una niña pequeña, su belleza y su dulzura nunca dejan de sorprenderme”, finalizó en su post.