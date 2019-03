Ivana Yturbe y Jefferson Farfán anuncian el fin de su relación

Ivana Yturbe al ser consultada por el video en el que aparece junto a Mario Irivarren, la modelo declaró que hace dos semanas aproximadamente terminó su relación con Jefferson Farfán.

“Hace dos semanas, en verdad, una semana y media, más o menos, Jefferson y yo decidimos dejar la relación en ‘stop’”, señaló la guerrera para las cámaras de América Espectáculos.

Con relación a la molestia de Farfán por su proximidad con Mario Irivarren, la chica reality señaló: “Definitivamente le incomodaba muchísimas cosas, no solo el tema de Mario, sino muchísimas cosas. Hay cosas que involucran estar en un reality”.

Yturbe asegura que no habrá una reconciliación su ex pareja y que solo son compañeros de trabajo. Por su parte, Irivarren dijo que solo fue un encuentro casual y que no planea reconciliarse con Yturbe. Asimismo, aseguró que no le gusta dar detalles de su vida privada.