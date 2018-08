Jean Paul Santa María aclara por qué sus hijos con Angie Jibaja no están estudiando

Tras las declaraciones de Angie Jibaja, Jean Paul Santa María se presentó en el programa ‘Tengo algo que decirte’ para explicar por qué espera tener la custodia de sus hijos y mencionó la razón por la que los menores no van al colegio.

“A mí me parece genial que Angie esté reconociendo esa enfermedad, porque todo parte de ahí”, dijo Jean Paul Santa María, sin juzgar a Angie Jibaja por los errores que ha cometido.

Sin embargo, su angustia se reflejó cuando habló sobre la razón por la que sus hijos no están estudiando. Santa María aclaró que es por decisión de Angie Jibaja, pues él habría conversado y pese a haberse ofrecido a llevarlos a un colegio del Estado, cerca de su casa, ella se negó a que sus hijos vayan a un colegio nacional.

“Yo entiendo que uno como padre o como madre quiere darle lo mejor a sus hijos, pero uno debe ser consecuente con su vida, mis egresos no pueden ser mayor a mis ingresos” dijo Jean Paul Santa María, dando a entender que no estaba dentro de sus posibilidades afrontar un gasto así; sin embargo, aclaró que ahora podría inscribirlos en uno que no sea muy costoso.

Además, Jean Paul declaró que antes Angie Jibaja no los habría matriculado porque era “muy permisiva, si le decían mamá no quiero ir, no iban” e incluso ella no quiso que sus hijos ‘vayan a cualquier colegio’.

Jean Paul Santa María se encuentra angustiado por la situación de sus hijos, pues considera necesitan reinsertarse lo antes posible y se alegra de que por fin Angie Jibaja haya decidido enviarlos al colegio.

Jean Paul Santa María en ‘Tengo algo que decirte’.