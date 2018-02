Jazmín Pinedo y Claudia Ramírez protagonizan acalorado enfrentamiento en Espectáculos

Este jueves en Espectáculos, Jazmín Pinedo y Claudia Ramírez protagonizaron un tenso intercambio de palabras, al compartir sus distintos puntos de vista en un debate sobre el caso Andrea San Martin y Sebastián Lizarzarburu.

Para la modelo colombiana, la actual enamorada de Sebastián Lizarzaburu, Andrea Miranda, hizo bien en defender al ‘Hombre Roca’ y considerarlo “un buen padre”, pese a las acusaciones de Andrea San Martin. Sin embargo, Jazmín Pinedo dejó en claro de inmediato que tenía otra opinión.

“¿Sabes qué pasa Claudia? Que ella no es mamá y ella no puede saber si es o no un buen papá, porque ella no está en la casa y no comparte. Me parece que estás equivocada”, comentó Jazmín Pinedo.

“Yo no soy madre, tengo muchos sobrinos y puedo decir que mi hermana es una gran mamá. A mí también me parece que estás equivocada. Perdóname pero no te doy la razón”, replicó Claudia Ramírez, interrumpiendo a la conductora.

La ‘chinita’ tomó nuevamente la palabra y le pidió a la colombiana que mantenga la calma.

“Claudia, tranquilízate porque esta no es una discusión. Acabo de decir que es tu opinión y yo discrepo porque tengo la mía. Les ruego que no nos ‘pisemos’ (al hablar)”, sostuvo, dándole pase nuevamente a una ofuscada Claudia.