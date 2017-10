Jazmín Pinedo sobre pelea de Yahaira Plasencia con Rosángela Espinoza: “Eso es de delincuentes”

Jazmín Pinedo en su programa “Espectáculos” se refirió a la pelea que protagonizaron Yahaira Plasencia y Rosángela Espinoza en Esto es Guerra. La conductora de televisión desaprobó la acción violenta que mostró la salsera en televisión nacional.

“Nada justifica que tú seas violenta con una persona, que le levantes la mano, que toques a una persona, no tienes ningún tipo de derecho”, dijo Jazmín Pinedo en referencia a la actitud que mostró Yahaira Plasencia.

“Así esa persona te caiga mal, te reviente, te fastidie hasta escuchar su voz, eso no puede suceder. Yo he trabajado en ese mismo reality por muchísimo tiempo y he tenido muchos de esos tortazos que los veo con temor, pero jamás he visto esa salvajada, como lo hizo Yahaira Plasencia”, expresó Jazmín Pinedo.

“El comportamiento de Yahaira Plasencia deja mucho que desear de su educación, de lo que ella es como mujer, para terminar metiéndole una patada a otra persona. Hay videos detrás de cámara donde ella, a pesar de que intentaban calmarlas, la sigue buscando. *Yo tengo información de primera mano de que cuando se terminó el programa ella decía que le importaba un bledo que la botaran del trabajo, ella la iba a reventar (Yahaira a Rosángela)”, reveló la popular *“chinita”.

“Eso no es normal. Eso es de delincuentes”, concluyó rotundamente Jazmín Pinedo sobre la actitud de Yahaira Plasencia. Así, la conductora de Espectáculos destruyó a la salsera y la calificó hasta de delincuente.