La conductora de televisión, Jazmín Pinedo, volvió la conducción de ‘Más espectáculos’ y se pronunció sobre la polémica que han protagonizado sus excompañeros de reality, Mario Irivarren y Vania Bludau estas últimas semanas.

Y es que Vania Bludau arremetió contra Mario Irivarren en sus redes sociales. Mientras que el empresario divulgó chats donde demostró que mantenía una relación tóxica con la influencer.

“Está caliente esa situación, yo me he ganado con un poquito del roche y la verdad que yo creo que recién está empezando... Es una situación complicada, vamos a ser sinceros, pero todos los seres humanos pasan por malos momentos, cada uno tiene su entripado, cada uno tiene su guardado y claramente aquí se ha destapado la intimidad de una pareja porque ellos lo han permitido. Allí es el error, siempre digo que hay que colocar una línea entre tu trabajo y tu vida personal para no terminar envuelta en este tipo de situaciones”, expresó Jazmín Pinedo.

“Ahora ya se dio, ahora tendrán que manejarlo de la mejor manera, pero no solo manejarlo a nivel mediático, sino a nivel personal. Todos tenemos derecho a mejorar y aprender de nuestros errores y tratar de ser mejores humanos en adelante”, agregó.

Jazmín se defiende de criticas

Jazmín Pinedo volvió a la pantalla chica tras ser criticada por Magaly Medina, quien aseguró que la televisión le ha dado la espalda. Sin embargo, Jazmín Pinedo aclaró que su prioridad en este momento son sus estudios universitarios.

“Yo voy a trabajar en lo que me apetezca, no elijo un trabajo para llenar mi ego. Elijo un trabajo porque se acomoda a mi situación actual, soy cabeza de familia, soy mamá que tiene una niña pequeña. Soy una persona que quiere seguir creciendo. Tengo solamente 30 años. No sé si sea adecuado que la televisión me da la espalda”, explicó Jazmín, quien conduce el programa ‘Domingo de Bingo’, que es transmitido por Facebook, donde el público puede ganar hasta S/.10,000.

