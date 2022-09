Aunque siempre ha tratado de mantener su vida íntima lejos de los reflectores, Jazmín Pinedo habló por primera vez sobre uno de los motivos que provocaron el fin de su relación con Gino Assereto.

La conductora de “Más espectáculos” brindó una entrevista al canal de YouTube de Verónica Linares. Durante su conversación, la ‘Chinita’ reconoció que fue muy complicado ponerle fin a su romance con el chico reality.

“No te miento que en algún momento me dio muchísima pena como que tirar abajo esta idea de tener una familia que creo que es lo que la mayoría, no todos porque no tenemos que pensar igual, apunta, y de hecho para mí la familia es algo importantísimo, es un pilar básico”, explicó.

Pinedo también dijo que la diferencia abismal entre su personalidad y la del integrante de “Esto es Guerra” fue una de las principales razones para que decidieran seguir por caminos separados poco después de tener una hija.

“Cada uno está en una nota totalmente diferente, pero sí, en ese caso sí chocábamos un poco, porque él es mucho más relajado y yo, como ya me ves, nació mi hija y yo ya estaba pensando en la universidad”, indicó.

Ante su respuesta, Verónica Linares le consultó a la ‘Chinita’ si Gino Assereto también se parecía un poco a ella. “No, no, no, él es totalmente diferente, por eso no estamos juntos. (…) Gino siempre me decía: relájate, respira, faltan 5 años, y yo ya estaba pensando en la universidad”, acotó.

La figura de América TV recordó que trabaja intensamente desde los 16 años, y que hasta el día de hoy trata de mantenerse siempre activa porque piensa mucho en su futuro y el de su hija.

“Me gusta, al final también me quejo y si tú me dejas sola en mi casa y me dices ‘ya, no hagas nada’, me vuelvo loca, algo tengo que hacer”, acotó.

